Vorstandswahlen Hilfe für Frauen in Not

am 08.07.2021 fand in Lindenberg die Jahreshauptversammlung unseres Vereins statt. Unsere Vorsitzende Frau Donné informierte mit dem Tätigkeitsbericht des Vereins über unsere Arbeit in den vergangenen Jahren. Sodann wurde der Kassenbericht für die Jahre 2019 und 2020 vorgelegt und durch die Kassenprüfer nicht beanstandet. Der Vorstand, die Kassenprüfer und die Rechnungsprüfer wurden entlastet. Da Frau Donné und Frau Dr. Hauber als Vorstände nicht mehr zur Verfügung standen, fanden anschließend Neuwahlen statt. Einstimmig gewählt wurde der neue Vorstand mit Frau Anita Stierle (Vorsitzende), Frau Monika Schlehr-Petzold (1. Stellvertreterin) und Frau Andrea Pietsch (2. Stellvertreterin). Als Kassenwart wurde wiedergewählt Frau Stefanie Bayer und neugewählt Frau Claudia Donné als Schriftführerin. Der Beirat setzt sich zusammen aus Frau Dr. Ingeborg Maiwald, Frau Susanne Gaide und Frau Oranna Herges. Als Rechnungsprüfer wurden Herr Theo Herges sowie Herr Helmut Strunz gewählt. Der Verein bedankt sich recht herzlich bei Frau Donné und Frau Dr. Hauber für ihr langjähriges Engagement im Verein. Die nächste Jahreshauptversammlung wird voraussichtlich im Mai 2022 stattfinden.