Viel los im herbstlichen Lindenberg

Im Kontext des Simon- und Judamarktes ist wieder viel geboten in Lindenberg rund um das letzte Oktoberwochenende. Bereits am Freitag, 26. Oktober, beginnt ab 14 Uhr der beliebte Rummel in der Sandstraße vor dem städtischen Bauhof. Begleitet wird der Markt bei trockener Witterung von einem Kinderflohmarkt in der angrenzenden Sandstraße, auf dem Kinder ihre Spielsachen anbieten können.

Am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Oktober, erwartet der traditionelle Simon- und Judamarkt mit seinen zahlreichen Krämerständen alle Gäste von 9 bis 18 Uhr in der Innenstadt.

Ebenfalls findet am Sonntag, 28. Oktober, wieder der beliebte verkaufsoffene Sonntag des Lindenberger Einzelhandels statt. Tolle Aktionen und Schnäppchen der Geschäfte erwarten alle Besucher von 12 bis 17 Uhr und laden zu einem Einkaufs- und Stadtbummel ein.

Für alle Besucher steht neben den bekannten Parkflächen der Stadt sowie der Ladengeschäfte auch wieder die Tiefgarage „P3-Lindenberg Passage“ in der Schillerstraße zur Verfügung, die am verkaufsoffenen Sonntag bis 19 Uhr kostenfrei geöffnet hat.