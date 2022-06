Vernissage „Stille Welten“ in Scheidegg zu sehen

Die Galerie peregrinus in Scheidegg im Allgäu lädt am Samstag, 25. Juni, um 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung ein. Die Bilder von Gerhard Rasser geben der Seele Raum, eine große Weite, Ruhe und auch Geborgenheit in einsamen Landschaften. Zur Eröffnung wird ein Künstlergespräch den Besuchern, die Person des Malers und seine Gedanken transparent machen. Musikalisch wird die Weite und Ruhe klanglich aufgenommen: Am Klangstein spielt Siegfried Wiese aus Scheidegg. Es werden Klänge hörbar, die sich mit denen anderer Instrumente kaum vergleichen lassen. Sie können uns im Innern tief berühren und harmonisieren – und so die Stimmung, die Ausstrahlung der Bilder aufgreifen. Die Ausstellung ist bis zum 11. September 2022 zu sehen. Anmelden kann man sich telefonisch unter 01577 / 60 88 145.