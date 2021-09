Vernissage „Innehalten“ in der Galerie peregrinus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die dritte Ausstellung der Galerie peregrinus in 2021 wird am Freitag, den 17. September um 19 Uhr eröffnet. Nachdem die Galerie sich in den zwei vorausgegangenen Ausstellungen eher mit Schwerverdaulichem beschäftigt hat: „Zacken aus der Krone – Corona“ und „Hiob und Ikarus“, steht nun eine Ausstellung bevor, die mehr Leichtigkeit, Humor und Eleganz in der Form ausstrahlt: Skulpturen und Wandarbeiten von Birgt Rehfeldt.

Die Künstlerin aus Ostfildern bei Stuttgart arbeitet in Holz, Alabaster und Bronze und befasst sich mit dem Menschen wie Du und ich, was er tut und treibt, was sein Leben bestimmt und was Freude macht. Arbeiten von Birgit Rehfeldt finden sich auch in Kirchen und im öffentlichen Raum als Objekt, Denkmal oder Brunnen. Sie sind figürlich, bisweilen auch stark abstrahiert und umfassen auch abstrakte architektonisch anmutende Installationen. In der Ausstellung „Innehalten“ werden vorwiegend figürliche Arbeiten gezeigt.

Die Ausstellung ist geöffnet „wann immer Sie wollen“, d. h. nach telefonischer Anmeldung – gerne auch kurzfristig spontan und soweit notwendig nach Terminabstimmung – öffnen die Galeristen die Tür der Kunstgalerie peregrinus im Hitzenbühl 9 (Scheidegg im Allgäu, Telefon 0(049)1577 6088145), und freuen sich über Besuch.

Am 25. September 19 Uhr liest die Autorin aus ihrem neuen Roman „Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe“. Hier ein Zitat aus diesem Roman als winzig kleine Kostprobe: „Ich will keinen Himmel voller Geigen, ich möchte Pauken, Posaunen und Trompeten und das Aphrodisiakum nicht enden wollender Gespräche. Was ich brauche, ist ein Mann auf Augenhöhe, einen mit Esprit.“

Anmeldung erwünscht: www.galerie-peregrinus.de/Kontakt oder telefonisch: 0(049)1577 6088145.