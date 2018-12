Verfolgerduell steigt in Lindenberg

In der Eishockey-Bezirksliga (Gruppe 4) empfängt die SG Lindenberg/Lindau 1b am Samstag, 29. Dezember, um 18 Uhr den HC Maustadt im Lindenberger Eisstadion. Laut Vorschau wird beim Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten fast etwas Eishockeytradition lebendig.

Der Grund: Meist zur Weihnachtszeit treffen beide Teams aufeinander. Für Stimmung dürfte gesorgt sein, da in der Regel viele Eishockeyfans aus Maustadt anreisen und ihre Mannschaft anfeuern. Sportlich treffen zwei Kontrahenten aufeinander, die in der Bezirksliga in den letzten Jahren vorne zu finden waren. Abgesehen vom EV Füssen, dem EHC Königsbrunn, die sich beide mittlerweile in der Bayernliga tummeln, und dem VfE Ulm – aktuell Zweiter in der Landesliga – hat seit der Saison 2011/12 kein anderes Team mehr den Gruppensieg errungen. Allein dreimal gelang dem HC Maustadt das Meisterstück. Mit zwei Halbfinalteilnahmen und dem bayerischen Vizemeistertitel in der Saison 2016/17 ist die SG Lindenberg/Lindau 1b das derzeit erfolgreichste Team in Gruppe 4 der Bezirksliga.

Auch in dieser Saison ist das Aufeinandertreffen der beiden Ligakonkurrenten ein absolutes Spitzenspiel. Trifft doch die Spielgemeinschaft als Tabellenzweiter auf den punktgleichen Drittplatzierten. Im Kampf um eine Play-off-Platzierung geht es für beide Teams um sehr viel.

Mit jeweils 15 Zählern liegen die SG und der HC zwar nur einen Punkt hinter Spitzenreiter ESV Türkheim. Allerdings hat Maustadt acht Spiele und damit bereits zwei mehr als Lindenberg/Lindau bestritten – jedoch auch schon drei Niederlagen auf dem Konto. Die SG hingegen hat erst einmal verloren. Alle anderen Teams, die sich noch große Hoffnungen auf einen der ersten beiden Plätze machen dürfen, sind ebenfalls erst mit einer Niederlage belastet.

Der HC Maustadt darf sich somit keinen Ausrutscher mehr leisten, um sich nicht um die Play-off-Teilnahme zu bringen. Mit all seiner Routine wird das Team um James Nagle und Martin Löhle wohl alles versuchen, um die Punkte mit nach Memmingen zu nehmen. Die SG Lindenberg/Lindau 1b, die in Bestbesetzung antreten kann, steht ebenfalls unter Druck.

Beide Teams sind ausgesprochen spielstark und bevorzugen offensives Eishockey. Jeweils mehr als 40 Tore haben die Kontrahenten vor dem Verfolgerduell in dieser Saison bereits erzielt und weisen somit den besten Schnitt aller Mannschaften in der Bezirksligagruppe auf. Die Chancen auf ein großes Offensivfeuerwerk stehen also nicht schlecht.

Bereits ein Mal gab es ein solches in dieser Saison zu bewundern. In der Vorbereitung trennten sich beide Teams 10:7. In der abwechslungsreichen Partie hatte die Mannschaft von Trainer Matthias Schwarzbart letztlich das bessere Ende für sich. Die Fans dürfen sich also zum Jahresausklang noch mal auf ein hochklassiges Eishockeyspiel im Lindenberger Stadion am Waldsee freuen.