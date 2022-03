Bereits in der Nacht von Freitag, 4. März, auf Samstag, 5. März, wurde im Nadenberg beim Feriendorf von einem unbekannten Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich demnach auf 600 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindenberg unter der Telefonnummer 08381 /9 20 10 in Verbindung zu setzen.