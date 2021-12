Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich nach Polizeiangavben am Montag zwischen 7.15 und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Kreuzhofstraße in Lindenberg ereignet.

Dabei wurde ein weißer Fiat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich angefahren, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro entstand.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Lindenberg, Telefon 08381 / 920 10, aufzunehmen.