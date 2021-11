TV Weitnau nur noch unter kommissarischer Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich läuft doch alles rund beim TV Weitnau. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des TV Weitnau am 29.10. standen Neuwahlen des gesamten Vorstandsgremiums an. Für (fast) alle Posten fanden sich Mitglieder, die diese Ämter übernehmen wollten und in der von Wahlleiter Peter Danner zügig durchgeführten Wahl mit klaren Mehrheiten gewählt wurden. Nur für das Amt des 1. und 2. Vorsitzenden konnten trotz umfangreicher Befragung geeigneter Mitglieder keine Bewerber gefunden werden.

Rainer Hitzler und Clemens Krinn, die nach 20 und 16 Jahren erfolgreicher Vereinsführung ihre Ämter in jüngere (und gerne auch weibliche) Führungshände abgeben wollen, sind schon seit längerem auf der Suche nach NachfolgerInnen. Bisher ließ sich leider noch kein Bewerber finden, obwohl der TV Weitnau nach zwei Jahren Corona-Krise mit einer relativ stabilen Mitgliederzahl, einer gut funktionierenden Geschäftsstellenleitung unter Sabine Arendt und einer immer soliden Haushaltsführung unter Sabine Schubert wirklich gut dasteht, was von den beiden Kassenprüfern Traudi Maurus und Peter Danner regelmäßig bestätigt werden kann. Rainer Hitzler könnte sich sogar vorstellen, dass er für eine Periode als 2. Vorsitzender noch einmal antreten würde, wenn er damit einem neuen 1. Vorsitzenden als Unterstützer bei der Einarbeitung in den Vereinsvorsitz helfen könnte.

Solange keine Nachfolger gefunden werden, müssen die beiden bisherigen Vorsitzenden laut Satzung kommissarisch weiterarbeiten. Die gesamte Vorstandschaft wird versuchen bei der jüngeren Generation der TV Weitnau Mitglieder Überzeugungsarbeit zu leisten.