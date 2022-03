In Balzhofen überschlug sich am Montagnachmittag ein 89-jähriger Traktorfahrer bei durchgeführten Feldarbeiten. Dies teilt die Bayerische Polizei mit. An einer abschüssigen Stelle wollte er laut Mitteilung rangieren und stürzte dabei einen Abhang hinunter. Der Traktorfahrer wurde dabei schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Immenstadt. Am Traktor entstand ein Sachschaden von 8000 Euro, heißt es abschließend.