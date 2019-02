Topspiel in Lindenberg

48 Stunden nach dem Heimspiel gegen Woodstock Augsburg von Freitagabend (Ergebnis nach Redaktionsschluss) empfängt Eishockey-Bezirksligist SG Lindenberg/Lindau 1b am Sonntagabend (17. Februar, erstes Bully um 18 Uhr) den ESV Türkheim im Lindenberger Eisstadion. Bis zum vergangenen Wochenende lieferte sich die SG als Tabellenführer mit Türkheim ein enges Duell um den Gruppensieg.

Der wurde erst am Sonntag entschieden, als die Jungs um SG-Kapitän Patrick Prell mit einer sehr abgeklärten Leistung 4:1 in Türkheim gewinnen konnten. Nur noch theoretisch hat der ESV die Chance, mit 38 Toren Differenz am Tabellenführer Lindenberg/Lindau 1b vorbeizuziehen. Vor diesem Hintergrund verliert das Spiel am Sonntag fast schon an Bedeutung, wie die SG-Verantwortlichen mitteilen. Wie gut die Türkheimer als Team allerdings funktionieren, war bereits Anfang Dezember deutlich zu sehen. Da trafen beide Teams in Lindenberg erstmals aufeinander. Starker Regen sorgte damals für einen Spielabbruch und die Neuansetzung am kommenden Sonntag.