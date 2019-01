Travestie ist die Kunst der Verwandlung, die Kunst, in andere Geschlechterrollen zu schlüpfen. Bei der Show „The Lady and the Gent“ sehen Gäste dieses Schauspiel mit wechselnden Kostümen gleich in beide Richtungen und zwar am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr auf dem Kulturboden.

Da ist die Femme fatale Francis Piú – bekannt für ihre langen Beine, ihre hohen Absätze und den Charme einer Grande Dame. Mit eindeutig-zweideutigem Witz, lasziven Bewegungen und rassigem Temperament tanzt und singt die schimmernd-schillernde Mogelpackung durch den Abend, heißt es in einer Ankündigung.

Zum Glitzer und Chichi dieser Diva gesellt sich nun jede Menge Testosteron und die Megapower von Sascha Cemosa. Nun wird wirklich alles auf den Kopf gestellt, denn in dieser Show zeigt sich auch der „Mann“ vielfältig: Sascha Cemosa lässt mit Witz sowohl bekannte Größen des Showbiz als auch unentdeckte Talente auf der Bühne performen. Egal ob als Gentleman, Macho oder Supertrottel – er reißt sein Publikum dabei sofort mit, heißt es weiter.

Francis und Sascha zeigen ihren Zuschauern in dieser neuen Produktion mit viel Herz und Leidenschaft die Magie der Travestie.

Der Westallgäuer Frank Henn, wie Francis Piú im wahren Leben heißt, trat in der Vergangenheit bereits häuft mit seiner Partnerin Miss Mariah im Duo der German Classic Queens auf. Zum ersten Mal zeigt er sich jetzt auf der Bühne mit einem Mann an seiner Seite.