Tagesstätte feiert Zehnjähriges

Menschen treffen, die Verständnis haben, sich unter Gleichgesinnten wohlfühlen, arbeiten, so viel und so oft man es schafft: Seit nunmehr zehn Jahren gibt es in Lindenberg die sozialpsychiatrische Tagesstätte in dem ehemaligen Stenzel-Haus an der Sedanstraße 4a unter dem Dach der Diakonie Kempten Allgäu. Zum zehnjährigen Bestehen der Tagesstätte Lindenberg gibt es am Freitag, 24. Mai, ab 15.30 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Anfangs gab es vom Bezirk Schwaben 13 geförderte Plätze, heute sind es 16. „Es ist ein Kommen und Gehen“, sagt SPZ- und Tagesstättenleiterin Gabriele Mayr. Monatlich gehen zwischen 50 und 60 verschiedene Besucher in dem Haus ein und aus. Täglich werden zwischen 20 und 25 Essen zubereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. „Unsere Besucher kommen sehr individuell. Manche nur einmal im Monat, andere fast jeden Tag.“ Das Sozialpsychiatrische Zentrum Westallgäu (SPZ WA) setzt sich insgesamt aus drei Angeboten zusammen. Neben der Tagesstätte, gibt es noch den sozialpsychiatrischen Dienst und das ambulant betreute Wohnen.

Die Beratungsstelle und das ambulant betreue Wohnen waren seit den 90er-Jahren in Lindau verortet und sind seit 2009 auch zentral in Lindenberg zusammengefasst Eine Außensprechstunde in Lindau gibt es weiterhin. Vier Mitarbeiter betreuen derzeit 20 bis 24 chronisch psychisch kranke Menschen in ihren Wohnungen im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens. 2009 kam die Tagesstätte hinzu. „Alle drei Bereiche arbeiten eng, effizient und effektiv zusammen“, sagt Mayr.

Träger ist die Diakonie Kempten Allgäu, die auch in Kempten und in Immenstadt noch je eine sozialpsychiatrische Tagesstätte hat. Denn die regionale Versorgung soll den Bezug zu Familie, Freunden und Arbeitsstätte unterstützen. Ziel ist, neben der Prävention und Beratung, auch die Stabilisierung der psychisch erkrankten Menschen und die Unterstützung bei der Rückkehr in einen verträglichen Alltag.

Von außen gleicht das Haus an der zentral gelegenen Sedanstraße 4a eher einem Wohnhaus. Auch ein Gesichtspunkt im Rahmen der Entstigmatisierung. Rathaus, Busbahnhof, Hauptstraße sind in der Nähe. Ein 13-köpfiges multiprofessionelles Team, bestehend aus Sozialpädagogen, einem Psychologen, pädagogischen Fachkräften, einer Köchin und einer Verwaltungskraft begleiten die Besucher in Lindenberg. Darüber hinaus gibt es seit 2016 eine Angehörigengruppe, die sich monatlich trifft.

Geöffnet ist die Tagesstätte von montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr. Offene Gesprächszeiten, Singen, Schafkopfen, Kreativprojekte, Arbeitseinheiten und Neuro-Gedächtnistraining gehören dazu. Hinzu kommen Freizeitaktivitäten, Ausflüge, Kegeln oder auch ein Sonntagsbrunch in der Tagesstätte einmal im Monat. „Dieser wird mit 12 bis 15 Personen sehr gut angenommen“, sagt Mayr. Die Tagesstättenleiterin ist stolz auf die große Küche, wo täglich frisch gekocht wird. Für das Mittagessen muss man sich zuvor anmelden.

Neben einem großen Garten, einem gemütlichen Aufenthaltsraum mit einem überdimensionalen bunten, selbst gestalteten Fernweh-Bild an der Wand, einem Ruheraum, Beratungszimmern, Arbeitsräumen im Untergeschoss und Büros stößt die Einrichtung längst an die räumlichen Grenzen. Gerade erst wurde aus einer ehemaligen Besenkammer mit viel Phantasie und Kreativität ein kleiner zusätzlicher Beratungsraum gezaubert. Ausprobieren können die Besucher auch den Arbeitsalltag. Im Rahmen eines Arbeits- und Beschäftigungsprojekts können kleine Montageaufgaben und Verpackungsaufträge ausgeführt werden. Dies geschieht stundenweise und immer unter Anleitung einer betreuenden Person. Möglich ist auch der „Thekendienst“ in der Küche und die Mitarbeit bei der Zubereitung des Mittagessens. „Es tut meiner Seele gut, hierher zu kommen“, sagt eine Besucherin.