Spielpraxis und viele Tore

24 Tore in sechs Spielen: Dank einer beeindruckenden Offensive hat der TSB Ravensburg erstmals den Sparkassen-Ladies-Cup des TSV Heimenkirch gewonnen. Am einzigen Frauenfußball-Hallenturnier für Vereinsmannschaften in der Region nahmen am vergangenen Freitagabend sieben Mannschaften im Modus „Jeder gegen jeden“ teil. Vorjahressieger TSV Tettnang wurde Zweiter vor Gastgeber SG Eglofs/Heimenkirch.

Insgesamt gab es 21 Partien in der Heimenkircher Schulturnhalle zu sehen. Drei Spiele vor Schluss setzte sich Ravensburg mit einem Sieg über Eglofs/Heimenkirch II an die Tabellenspitze. In der folgenden Partie hätte Tettnang II gegen Immenried mit acht Toren Vorsprung gewinnen müssen, um seinerseits der Turnier zu gewinnen. Die Mannschaft des aus Weiler stammenden TSV-Trainers Alexander Haag feierte auch den zweithöchsten Turniersieg – doch reichte das 6:0 am Ende nicht, obwohl sie mit Mona Blank (zehn Treffer) die Torschützenkönigin in ihren Reihen hatte. Tettnang trat mit zwei bunt gemischen Mannschaften aus dem Oberliga- und Regionenliga-Kader an. Allerdings blieben einige angeschlagene Stammspielerinnen zu Hause, um ohne Verletzungen in die Rückrunde gehen zu können.

Trainer sind recht zufrieden

Auch Gastgeber Eglofs/Heimenkirch stellte zwei Mannschaften. Team I bestand größtenteils aus U17-Juniorinnen, Team II aus den Landesligaspielerinnen. Trainer Erich Rasch war mit dem Gesehenen zufrieden. Ein Ziel war es, dass die jungen Spielerinnen Einsatzminuten sammeln können, um in der Rückrunde die Landesligamannschaft dabei zu unterstützen, am Ende den fünften Platz zu erreichen.

Ebenfalls zufrieden gab sich Ravensburgs Trainer Dominik Reichle – vor allem dank Corinna Pradella, Tamara Saric und Carina Gragnato, die zusammen 17 der 24 Tore erzielten. Ziel für die Rückrunde ist der Wiederaufstieg in die Landesliga.