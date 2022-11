Skywalk zeigt sich von winterlich-besinnlicher Seite

Der Baumwipfelpfad Skywalk Allgäu mit seinem idyllischen Panoramablick auf die Allgäuer Alpen und den Bodensee startet mit seinem dreimonatigen Event-Programm „Zauberhafter Winterwald“ am Freitag, 25. November. Live-Auftritte von Chören und Alphornbläsern, Feuershows und Feuerschalen mit heißen Getränken, der Besuch von Schneekönigin und Nikolaus bis hin zu Nachtwächterführungen durch den Park stehen dann an. Kinder können ihre Weihnachtswunschpost beim Himmelpostamt abgeben und an der Winterolympiade teilnehmen, Kerzenziehen und ihre Schmiedekünste erproben. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen das Waldgelände und der darüber liegende Baumwipfelpfad zusätzlich in einem zauberhaften Lichterspiel. Ein besonderes Highlight bildet das vorweihnachtliche Live-Konzert mit der Opernbühne Württembergisches Allgäu am Samstag, 3. Dezember. Kostenloser Eintritt für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren. Das ganze Programm auf www.skywalk-allgaeu.de Foto: Skywalk Allgäu