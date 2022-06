Skywalk Allgäu lädt Kinder ein

Der Skywalk Allgäu bietet noch bis zum 18. Juni ein buntes Ferienprogramm mit Bastelaktionen, Jonglier-Workshops und Märchenerzählerin an. An ausgewählten Tagen finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, die sich insbesondere an Kinder richten. Dazu zählen Kinderbastelaktionen mit Bastelfee Susi Kircher, Workshops und Shows mit Jongleur Laurin Weth sowie eine Märchenstunde in der Försterhütte mit der beliebten Erzählerin Karin Kresser.

Selbstverständlich sind auch der Baumwipfelpfad sowie alle weiteren Attraktionen für die Gäste nutzbar, heißt es in einer Medienmitteilung des Skywalk Allgäu. Gerade für Kinder bieten sich hier unter anderem der Geschicklichkeitsparcours, der Barfußpfad, der Streichelzoo oder der große Abenteuerspielplatz an. Dank des generationsübergreifenden Gesamtangebots kommen nicht nur kleine Naturliebhaberinnen und - liebhaber auf ihre Kosten, sondern auch deren Begleitpersonen sowie alle übrigen Gäste, so Skywalk Allgäu.

Der Skywalk Allgäu ist ein 60 000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee.

Rund um Pfingsten gelten trotz erweiterten Angebots die regulären Preise und Öffnungszeiten zur Hauptsaison. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Weitere Informationen erhalten Interessierte tagesaktuell auf der Website des skywalk allgäu. Dort können auch Online-Tickets im Vorfeld des Besuchs erworben werden.