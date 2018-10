SG Lindenberg/Lindau startet in Saison

Auch die SG Lindenberg/Lindau 1b ist am Wochenende wieder im Spielbetrieb. In einer Pressemitteilung geben die SG-Verantwortlichen einige Details zur neuen Saison in der Eishockey-Bezirksliga bekannt.

Der Trainer

Ist weiterhin Matthias Schwarzbart, der in seine mittlerweile sechste Saison geht. Ob er auch als Spieler auf dem Eis eingreifen wird, ist derzeit noch offen. Der Grund: In der jetzt beginnenden Saison verlangt der Verband in der Bezirksliga während den Spielen einen lizensierten Trainer an der Bande. Thomas Wellenberger steht dem Verein aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Das Saisonziel

Auch in der neuen Spielzeit will die SG bei der Vergabe der Play-off-Plätze ein gehöriges Wort mitreden.

Der Kader

Es ist in den wesentlichen Positionen unverändert. Allerdings ist der Kader kleiner als in der Vorsaison – was im Trainingsbetrieb und bei Verletzungen durchaus ein Problem darstellt. In der Verteidigung spielen, neben Kapitän Patrick Prell, Markus Schweinberger, Mario Kustor und Andi Hops eine zentrale Rolle. Fabian Lähme ist nicht mehr dabei. Im Angriff sind Michael Wellenberger, Daniel Pfeiffer, Manuel Merk und Elia Feistle dabei. Matthias Speiser, Hannes Smedek und Tobias Brugger haben sich dafür entschieden, entweder neue sportliche Herausforderungen zu suchen oder möchten wegen gestiegener Anforderungen im Beruf kürzer treten. Neu dabei ist Zdenek Cech, der sieben Jahrelang für die Islanders in der Oberliga und Bayernliga aktiv gewesen war. Ebenfalls wieder im Kader der SGLL steht mit Mike Sabautzki ein Lindenberger Eigengewächs.

Die Liga

Sie ist um gleich zwei Teams geschrumpft. Mit den 1b-Vertretung aus Buchloe und Bad Wörishofen haben zwei langjährige Bezirksligateams für die kommende Saison nicht mehr gemeldet. Dadurch umfasst die Liga nur noch acht Mannschaften, die wie bisher in einer Einfachrunde gegeneinander antreten. Neben der SG Lindenberg/Lindau 1b gelten der ESV Türkheim, HC Maustadt und ERC Königsbrunn als Mitfavoriten um die beiden zu vergebenen Play-off-Plätze.

Spielplan

Der leidet unter der reduzierten Ligastärke. Die Termintagung brachte es für die SGLL zusätzlich mit sich, dass Anfang Januar schon das letzte Heimspiel der Vorrunde ausgetragen werden wird. Ob und wie es im Februar dann weitergeht, hängt vom sportlichen Abschneiden ab. Erstes Heimspiel in Lindau ist am 1. November, in Lindenberg am 11. November.

Ticketpreise

Um bei ständig steigenden Kosten trotzdem weiterhin attraktiven Eishockeysport anbieten zu können, hat sich die Führung der Spielgemeinschaft Lindenberg/Lindau laut Stellungnahme dazu entschieden, die Eintrittspreise zur neuen Saison um 50 Cent auf fünf Euro anzuheben.