SG-Eishockeyteam hat am Freitagabend Heimrecht

Zum ersten der beiden abschließenden Heimspiele in der Gruppenphase der Eishockey-Bezirksliga empfängt die SG Lindenberg/Lindau 1b am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr die EG Woodstock Augsburg. Die Begegnung hat schon einige Kapitel geschrieben, bevor sie jetzt endlich aus getragen werden kann, wie es in der Vorschau heißt.

Ursprünglich für den 17. November 2018 vorgesehen, musste die Partie damals abgesagt werden, weil Augsburg zu wenig Spieler zur Verfügung hatte. Der vereinbarte Nachholtermin am 3. Februar fiel dem Winterwetter zum Opfer. Dann wurde der 8. Februar als nächster Nachholtermin vereinbart. Doch ausgerechnet da hatte die SG mit Spielermangel zu kämpfen. So wurde letztlich der 15. Februar. fixiert, damit vor den Play-offs noch ein Termin zustande kommt.

Das Hinspiel fand gleich zum Saisonstart in Augsburg statt. Nur mit Mühe konnte die SG als derzeitiger Tabellenführer damals im Penaltyschießen siegen. Neben Lechbruck ist Augsburg das einzige Team, dem es gelang, Lindenberg/Lindau einen Punkt abzuknöpfen. Die Saison hat sich für beide Teams allerdings sehr unterschiedlich entwickelt. Während die Mannschaft von SG-Coach Matthias Schwarzbart seit dem 19. Spieltag auf Platz eins oder zwei zu finden ist, belegen die Augsburger seit dem 17. Spieltag Platz vier oder fünf. Allerdings haben die Mannen von Woodstock-Coach Michael Mengele größeres Potenzial. Wobei das neue Jahr für Augsburg bislang alles andere als rund lief: In vier Spielen gab es nichts zu holen, zuletzt unterlag man gar zu Hause sogar gegen die bis dahin sieglosen Sendener (2:7). Die Aussichten für die Gäste, das Blatt ausgerechnet gegen den seit 26 Spielen im eigenen Lindenberger Stadion ungeschlagenen Spitzenreiter wenden zu können, sind also nicht gerade gut.