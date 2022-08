Seniorenbeauftragte beschäftigen sich mit dem Bürgermobil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Bürgermobil Argental war Thema bei der Sitzung des Kreisseniorenbeirates in Heimenkirch. Johannes Buhmann, Vorstand und Geschäftsführer dieses Vereins erklärte den Seniorenbeauftragten des Landkreises Lindau die Organisation und die Gedanken, die hinter dem Mobil stecken. Es ist den älteren Menschen wichtig, nicht auf ihre Angehörigen angewiesen zu sein, sondern selbstbestimmt ihre Termine beim Arzt, einer Behörde, zur Pflege sozialer Kontakte oder auch zum Einkaufen organisieren zu können. Etwa 12 Fahrer übernehmen ehrenamtlich Fahrten mit dem BürgerMobil, die in den 4 Argental-Gemeinden kostenfrei sind. Die Fahrer holen die Menschen direkt von Zuhause ab. Für viele Senioren ist das Gespräch während der Fahrt eine wichtiges Element der Teilhabe. Aus verschiedenen Fördertöpfen und Spenden konnte das Fahrzeug finanziert werden. Außerdem sind derzeit 240 Personen mit einem Jahresbeitrag von 10 Euro Mitglied in diesem Verein. Mitglieder sind keineswegs nur alte Menschen sondern auch Junge, die damit einen Beitrag zur Mobilität der älteren Generation leisten wollen. Alle Seniorenbeauftragten waren von dieser Idee und der Umsetzung begeistert und würden sich glücklich schätzen, auch in ihren Gemeinden einen so rührigen Verein zu haben. Ehrenamtliche Tätigkeiten in so großem Rahmen sind nicht selbstverständlich, so der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates, Bert Schädler. Nur durch den großen Einsatz des Vorstandes und Geschäftsführers Johannes Buhmann und seiner Vorstandschaft gelinge so ein Projekt.