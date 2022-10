Senior übergibt Trickbetrügern 9000 Euro

Trickbegrüger haben am Mittwoch im Raum Lindenberg einen 85-jährigen Mann um viel Geld gebracht, wie die Polizei mitteilt. Ein bislang unbekannter Täter rief bei dem Mann an und gab sich als Polizist aus. Der Anrufer teilte dem Senior mit, dass sein Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um die Konsequenzen für den Enkel möglichst gering zu halten, wurde der 85-Jährige aufgefordert, einen hohen fünfstelligen Betrag in bar zu übergeben. Der 85-Jährige nahm rund 9000 Euro aus dem hauseigenen Safe und machte sich zunächst in unbekannte Richtung auf den Weg zur Geldübergabe. Da die Bankfilialen im Umkreis geschlossen hatten, konnte der 85-Jährige kein weiteres Geld abheben und übergab daher nur das Geld, das er zu Hause hatte. Die Übergabe fand in Stockach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts statt. Die Lindenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen am Übergabeort geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08381 / 920 10 bei der Polizeiinspektion Lindenberg zu melden.