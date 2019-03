Schulwettkämpfe im Hallenbad Lindenberg

Zwölf Mannschaften sind kürzlich beim B-Programm des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ im Hallenbad Lindenberg an den Start gegangen. Laut Pressebericht stammten die Teams jedoch lediglich aus zwei verschiedenen Schulen – wobei alle weiterführenden Schulen aus Stadt und Land Lindau teilnahmeberechtigt gewesen wären.

Neben der Realschule Lindenberg war die Berufsschule Lindau am Start. Dass es so viele Mannschaften waren, lag daran, dass der Beruf „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ (FAB) in Bayern derzeit boomt und im ersten Lehrjahr so viele Auszubildende sind, wie schon seit Jahren nicht mehr. Die Organisation des Wettkampfes ist stets ein Projekt des ersten Ausbildungsjahres beim Berufsschulunterricht im Fach Schwimm- und Sportanimation. So konnte der Wettkampf zügig durchgezogen werden und die Wettkämpfer bereits zur Mittagszeit ihre begehrte Urkunde in Händen halten.

Der Bustransfer sowie alle anderen organisatorischen Dinge wurden im Vorfeld durch den Vorsitzenden des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein, Wilfried Fuchs, geklärt. Im Gegensatz zum A-Programm bedeutet B-Programm, dass dieser Wettkampf ausschließlich auf Kreisebene stattfindet und es keine Qualifikation für weitere Wettbewerbe auf höherer Ebene gibt. Dennoch fehlte es dem Wettbewerb in Lindenberg nicht an schwimmerischer Qualität. Zahlreiche Bestzeiten wurden erschwommen und mit Feuereifer darum gekämpft. Die Schwimmer mussten sich in Einzelwettbewerben im Brust- und Freistilschwimmen und in verschiedenen Staffeln messen.

Die Ältesten des Wettbewerbes, die in der Wettkampfklasse 1 schwimmenden 17- bis 20-Jährigen, mussten sich in den Freistil-, Brust und Rücken-Einzelwettbewerben sowie bei einer Lagenstaffel der Konkurrenz stellen. Das Gesamtergebnis errechnete sich aus der Addition mehrerer Einzelzeiten und den Staffelzeiten – was deutlich macht, dass auch bei den Einzelleistungen ein gewisser Teamgeist gefordert ist. Entsprechend hoch ging es auch im Lindenberger Hallenbad her: Die teilnehmenden Teams feuerten sich meist lautstark an und fieberten bei ihren Teamkameraden um jede Zehntelsekunde mit.

In der Altersklasse IV trat ein Mixed-Team der Realschule Lindenberg an, das trotz Konkurrenzlosigkeit starke Leistungen bot. Anerkennend wurden sie auch solidarisch von den Älteren frenetisch angefeuert. In der Altersklasse II waren vier Teams am Start. Neben den drei Klassen der Berufsschule stellte die Realschule Lindenberg eine Mannschaft in dieser AK, die sich am Ende klar mit 8:34,2 Minuten vor der zweitplatzierten Mannschaft der Klasse FAB 10a (9:41,3) durchsetzte.

Spannung pur in der AK I mixed

Besonders spannend wurde es in der Altersklasse I mixed, wo letztlich die Berufsschülerinnen und -schüler der FAB 1Oa in der Gesamtzeit von 8:05,8 Minuten vor der Mannschaft FAB 10d AK (8:21,4) siegten. In der Wertungsklasse I männlich starteten ausschließlich Mannschaften der Berufsschule, die die Platzierungen unter sich ausmachten. Mit viel Jubel wurden nach den Wettkämpfen die Urkunden von den Schülern in Empfang genommen.

Es war ein deutlicher Beleg dafür, dass solche Schulsportwettkämpfe bei den Schülern eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag darstellen und der AK Sport in Schule und Verein im Landkreis Lindau durch die Organisation dieser Wettkämpfe motivierend auf die Schüler einwirkt. Bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr mehr Schüler und Schulen mit ins Wasser springen, damit keine Mannschaft konkurrenzlos schwimmen muss.