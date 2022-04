Schläger landet in Ausnüchterungszelle

In der Ausnüchterunszelle ist ein 33-Jähriger in der Nacht zu Sonntag gelandet. Das teilt die Polizei mit. Er hatte in einer Discothek in Lindenberg für Zoff gesorgt.

Der 33-jährige Mann sollte aufgrund aggressiven Verhaltens aus dem Club verwiesen werden. Dabei schlug er dem Security-Mitarbeiter laut Polizei ins Gesicht und bedrohte diesen. Da der stark alkoholisierte Mann sich nicht beruhigen ließ und weiterhin auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.