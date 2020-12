Scheune brennt nieder: Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen

Nach einem Scheunenbrand in Opfenbach (Landkreis Lindau) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer wurde in der Nacht zum Donnerstag gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Lindenberg entdeckte den Stadel, der sich an einer Waldlichtung befindet. Er stand beim Eintreffen der Beamten bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr Opfenbach übernahm im Anschluss sofort die Brandbekämpfung, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Scheune komplett niederbrannte.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 10.000 und 20.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Lindenberg bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche in der Zeit um 23 Uhr im Bereich Göritz sowie Wigratzbad Personen wahrgenommen oder sonstige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 08381/92010 mit der Polizei Lindenberg in Verbindung zu setzen.