Sankt-Martin-Schule in Lindenberg sollte erweitert werden

Die Sankt-Martin-Schule in Lindenberg ist im Jahr 2011 renoviert und erweitert worden. Schon damals ging man von wachsenden Schülerzahlen aus und hatte eine großzügige Erweiterung umgesetzt, teilt das Landratsamt mit. Doch die Anzahl der Schüler mit Förderbedarf sei stärker gestiegen als ursprünglich angenommen.

Dies habe unterschiedliche Gründe: So sei der Landkreis Zuzugsregion, die Flüchtlingskrise habe auch einen Anteil an der Entwicklung und immer mehr Schülerinnen und Schüler seien an der regulären Mittelschule überfordert. Für Landrat Elmar Stegmann stehe es außer Frage, auch den Kindern mit größerem Förderbedarf einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und als Schulträger die dafür erforderlichen schulischen und baulichen Voraussetzungen zu schaffen.

Konzipiert sei die Förderschule damals für acht Klassen, bereits heute seien es jedoch zehn und zum Schuljahr 2023/2024 sei laut Schulleitung eine einzügige Schule mit zwölf Klassen realistisch. Die Landkreisverwaltung habe daher in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses die Mitglieder des Gremiums informiert, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt. Mit Stand heute fehlen an der Schule mindestens vier Klassenzimmer. Die Landkreisverwaltung wird in den kommenden Wochen in enger Abstimmung mit der Schulabteilung der Regierung von Schwaben den genauen Bedarf und mögliche Optionen prüfen und in einer der nächsten Sitzungen die Mitglieder des Kreisausschusses erneut

darüber informieren.