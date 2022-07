Sandskifahrer Max Straub holt sich EM-Titel

Neustart nach Zwangspause – Nach zweijähriger Corona-Zwangspause fand am Wochenende wieder die Sandski-Europameisterschaft am Monte Kaolino statt. Der 17-jährige Max Straub aus Maria-Thann und Ski Freestyle Fahrer für den TSV Heimenkirch, war ebenfalls am Hirschauer Skiberg am Start – und das sehr erfolgreich.

Bei der letzten Auflage wurde Straub mit einem Wimpernschlag im Finale Zweiter hinter Bernhard Hornek. In diesem Jahr war es nun umgekehrt. Bereits in den Vorläufen fuhr er die beiden Läufe mit Tages-Bestzeiten. Hier waren er und sein Konkurrent die einzigen Fahrer, die in Addition der beiden Läufe unter 40 Sekunden blieben.

Im Halbfinale traf Straub auf seinen Schulfreund Johannes Hehle aus Grod, den er mit 2,5 Sekunden Vorsprung ins kleine Finale verdrängte. Dem Finale stand nun nichts mehr entgegen. Hornek war im ersten Lauf, im schnelleren blauen Parcour, eine Winzigkeit vorne. Im zweiten Lauf kam dann Straub als der Schnellere über die Ziellinie. Max Straub entschied das Rennen für sich und holt sich den Titel.