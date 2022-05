Roland Flax aus Lindau ist neuer Vorsitzender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vertreter der Pfarrgemeinden und katholischen Verbänden im Dekanat Lindau trafen sich im Pfarrheim Heimenkirch zur konstituierenden Sitzung des Dekanatsrats der Katholiken. Dieses Gremium dient dem Austausch und der Zusammenarbeit der 8 Pfarreiengemeinschaften und 31 Pfarreien im Landkreis Lindau und ist gleichzeitig das Bindeglied der Ehrenamtlichen zur Diözese Augsburg.

Neben einem Rückblick auf die vierjährige Amtszeit stand vor allem die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Der bisherige Vorsitzende Ambros Häring (PG Pfänderrücken) übergab sein Amt an Roland Flax (PG Lindau-Insel). Unterstützt wird dieser von den zwei Stellvertreterinnen Annette Weiß und Petra Wiedemann (beide PG Argental). Die Vertretung im Diözesanrat des Bistums Augsburg übernehmen Christina Gentili (PG Lindau-Aeschach) und Hans Vogel (PG Lindau-Insel).

Dekan Dr. Ralf Gührer (PG Wasserburg) und Prodekan Dr. Joachim Gaida (PG Pfänderrücken) freuen sich zusammen mit dem neu gewählten Team auf die Zusammenarbeit im Vorstand und konnten gleich zwei wichtige Termine für das Dekanat präsentieren. Die traditionelle Dekanatswallfahrt nach Maria-Thann findet am Sonntag, 18. September 2022, statt und für 2023 ist anlässlich des Ulrichsjubiläums im Bistum Augsburg neben der Dekanatswallfahrt im September am Dienstag, 4. Juli 2023 (Hochfest des Hl. Ulrich), zusammen mit der Diözese Feldkirch eine Abendwallfahrt zur Ulrichskapelle in Möggers geplant.