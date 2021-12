Rathaus heiratet Kindergarten: Bürgermeister hält um die Hand der Kiga-Leiterin an

Große, weiß leuchtende Buchstaben prangten am Donnerstagabend an der Wand der Kirche St. Blasius in Weiler: „Rebecca, willst du mich heiraten?“ Vor dem Rathaus lag ein roter Teppich, ein paar Kerzen brannten. Etwas ganz Besonderes hat sich Weilers Bürgermeister Tobias Paintner einfallen lassen, als er um die Hand seiner Freundin Rebecca Schmalzl angehalten hat.

Durch Zufall hat unsere Redaktion von der romantischen Aktion des Rathauschefs erfahren. Als Bürgermeisterkandidat hatte Paintner im Jahr 2019 die Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler besucht. Dort war er zum ersten Mal seiner Zukünftigen begegnet. „Ich habe sofort gemerkt, dass er ein ganz toller Mann ist“, verrät Rebecca Schmalzl, die die Einrichtung leitet. Seit gut einem Jahr sind die beiden ein Paar. Im April erwarten sie ein Kind.

Ich habe ihn zum Feierabend abgeholt, das mache ich öfters. Rebecca Schmalzl

Geahnt hat die künftige Braut nicht, dass ihr Freund einen Heiratsantrag plante. „Ich habe ihn zum Feierabend abgeholt, das mache ich öfters“, erzählt die 31-Jährige. Dass er nicht gleich Zeit hatte und noch ein paar wichtige Dinge erledigen musste, hat sie nicht stutzig gemacht. „Jetzt weiß ich, warum er das unbedingt noch machen musste“, sagt sie und lacht.

Mit einer ganz besonderen Aktion hat Weilers Bürgermeister Tobias Paintner um die Hand seiner Freundin Rebecca Schmalzl angehalten – und sie hat dazu ja gesagt. (Foto: Thomas Gretler)

In der Zwischenzeit hat die Eventfirma Bestvent aus Immenstadt alles vorbereitet. „Wir sind nach draußen gegangen und dann hat er gesagt, dass wir uns ja jetzt schon einige Zeit kennen und dann hat er mich gefragt und gesagt, dass ich nach oben schauen soll“, erzählt sie. Auf die Knie gegangen sei ihr künftiger Ehemann nicht. Allerdings habe er gefragt, ob er das tun solle, erzählt Rebecca Schmalzl. Darauf bestanden habe sie aber nicht. Die entscheidende Frage hat die 31-Jährige „natürlich mit ja“ beantwortet.

Ich habe die Lasershow gesehen und die Firma gefragt, ob so etwas möglich wäre. Tobias Paintner

Recht spontan ist die Idee für den Antrag entstanden, erzählt Tobias Paintner. „Ich habe die Lasershow gesehen und die Firma gefragt, ob so etwas möglich wäre.“ Als von dieser das Okay kam, war für den 36-Jährigen klar: „Das ziehen wir jetzt durch.“ Und war er vom Ja seiner Freundin auch überzeugt? „Ja, da war ich mir schon sicher“, sagt der Bürgermeister. Statt eines Rings bekam die Zukünftige 25 rote Rosen. „Er möchte, dass mir der Ring gefällt, deshalb suchen wir ihn zusammen aus“, sagt Schmalzl.

Wo die kleine Familie künftig leben wird, sei noch nicht klar, so Paintner. Er selbst stammt aus Immenstadt. Rebecca Schmalzl kommt aus Hergatz und ist dort Zweite Bürgermeisterin. „Weiler liegt in der Mitte, das ist schon mal gut“, sagt Paintner.

Möglicherweise läuten die Hochzeitsglocken noch in diesem Jahr. „Vielleicht heiraten wir standesamtlich ganz klein“, sagt Paintner. Gerne würden die beiden eine schöne große Hochzeit feiern. „So eine gescheite, wie man sie von früher kennt.“ Doch da aufgrund der Pandemie nicht klar sei, wie gefeiert werden kann, plant das Paar noch nichts. „Wir haben Angst, dass man es dann wieder absagen muss.“ Einer Freundin und ihren Eltern hat Schmalzl als erstes von ihrer Verlobung erzählt – und da hatte sie ja einiges zu berichten.