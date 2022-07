Polizei findet bei Kontrolle Rauschgift

Am Montagabend wollte eine Streife der Polizei Lindenberg eine kleinere Personengruppe im Bereich des Waldrandes in der Martinstraße in Lindenberg einer Kontrolle unterziehen. Als die jungen Erwachsenen die Beamten wahrnahmen, ergriffen sie zunächst die Flucht. Nach Polizeiangaben konnten jedoch zwei Heranwachsende im Alter von 18 Jahren gestellt werden. Auf dessen Flucht konnte bei einem der jungen Männer gesehen werden, wie er einen Joint wegwarf. Bei der Kontrolle und Durchsuchung des anderen ergriffenen Flüchtigen, konnte in dessen Bauchtasche, in einem getarnten Alltagsgegenstand, eine Feinwaage mit weiterem Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden werden. Die beiden erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.