Poetry Slam: Dichter streiten in der Kulturfabrik um die Wette

Mindestens zweimal im Jahr findet in Lindenberg ein Dichterwettstreit statt. Und der nächste Poetry Slam steht schon vor der Tür: Am Freitag, 1. Februar, findet er ab 20 Uhr auf dem Kulturboden statt. Poetry Slams sind Wortgefechte, bei denen Poeten aus der ganzen Republik mit spitzer Zunge, weichen Reimen, nachdenklichen Versen und provokanten Texten auf der Bühne stehen und sich sprichwörtlich um Kopf und Kragen reden, heißt es in einer Ankündigung. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum – und Alex Burkhard. Der Träger des Lindenberger Kulturpreises und Deutsche Meister im Poetry Slam 2017 führt durch den Abend, kommentiert, moderiert und spinnt den roten Faden zwischen den Beiträgen. Wer lieber auf statt vor der Bühne steht, der kann sich im Kulturamt Lindenberg melden (Telefon 08381 / 928 43 12) oder sich noch am selben Abend ab 19 Uhr auf der offenen Liste als Teilnehmer eintragen lassen. Weitere Informationen sowie Tickets im Vorverkauf gibt es in der Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, unter Telefon 08381 / 928 43 10, per E-Mail an kulturfabrik@ lindenberg.de sowie im Internet unter www.lindenberg.de.