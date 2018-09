Pflegenachwuchs unterstützt bald die Kliniken in Lindenberg und Lindau

Die Berufsfachschule für Krankenpflege Lindenberg hat in der vergangenen Woche 17 ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger in das Berufsleben verabschiedet. Landrat Elmar Stegmann gratulierte neben Generaloberin Edith Dürr und drittem Bürgermeister Michael Wegscheider zum erfolgreichen staatlichen Abschluss, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. In seinem Grußwort betonte der Landrat die hohe Notwendigkeit einer fundierten Pflegeausbildung. Besonders erfreut zeigte sich Elmar Stegmann davon, dass 13 der frisch gebackenen Pflegefachkräfte ihren Berufsstart im Landkreis antreten und die Pflegeabteilungen der Kliniken in Lindenberg und Lindau verstärken werden, schreibt die Berufsfachschule in ihrer Mitteilung weiter. Foto: Rotkreuzklinik