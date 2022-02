peregrinus in Scheidegg hatte zum Malen eingeladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Themen wählen die insgesamt 11 Teilnehmer – ob 6 oder 14 Jahre alt – selbst. Und das mit überwiegend großer Freude. Z. B. rechteckig begrenzte Felder, die interessant mit Farben gefüllt werden. Daraus entstehen individuelle eigene Erfahrungen, die in der gemeinsamen altersgerechten Reflexion zum wertvollen Schatz werden.

Ob Pinsel oder Gipser-Spachtel, der zufällig verfügbar ist – es gibt viele Möglichkeiten bildhaft zu gestalten. Aus den scheinbar fast unstrukturierten Flächen wurden Berge mit verschneiten Gipfeln ... Jeder auf seine Art, mal sorgsam genau, mal spontan voll Übermut. Das Gefühl der Freiheit – losgelöst vom traditionellen Pinsel – fand viel Freude im Umgang mit „Farbe pur“. Was der „Zufall“ – nur wenig gesteuert – so gestalten kann, bescherte farbenfrohe Ergebnisse.

Auch manches, was unscheinbar oder chaotisch begann, wurde im Ergebnis eine interessante Arbeit – Schicht um Schicht. Wenn es „klemmt“, wenn nicht gelingt, was man gerne machen will, dann helfen Hinweise und technische Hilfestellungen – gegebenenfalls auch gezielte Übungen.

Im März werden die Bilder in der Galerie peregrinus gezeigt. Der Termin findet sich rechtzeitig unter www.galerie-peregrinus.de.