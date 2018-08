Paul Bieber verpasst knapp das Podium

Paul Bieber aus Röthenbach hat das Podium bei der deutschen Meisterschaft der Stihl Timbersports Series der Rookies knapp verpasst. Zuversichtlich und optimistisch ging die Lindauer Medaillenhoffnung an den Start der besten Nachwuchs-Sportholzfäller Deutschlands. Diese traten vor 2000 Zuschauer in der Stadthalle Deggendorf in vier Disziplinen gegeneinander an.

Bieber, der noch im Vorjahr Deutscher Vizemeister wurde, kam diesmal nicht so gut in den Wettkampf rein. „Vielleicht wollte ich einfach zu viel und war zu optimistisch“, sagte der 35-Jährge. Bereits seine Zeit vom 13,22 Sekunden bei der ersten Disziplin „Stock Saw“ (Motorsägen-Disziplin) war nur die drittschnellste.

Genervt ging Bieber danach an die Axt-Disziplin „Underhand Chop“. Ab da war der Wettkampf für den Westallgäuer dann auch schon gelaufen. „Hier kamen zwei Faktoren zusammen. Zum einen habe ich aus Gewohnheit eine Brille auf gehabt, was in einer dunklen Halle sehr schwer ist. Und zum anderen habe ich eine neue schwerere Axt verwendet, mit der ich noch nicht so viel trainiert habe“, so Bieber.

Bei der dritten Disziplin, der „Single Buck“ (Zwei-Meter Zugsäge), wollte der Lindauer dann nochmals eine Topzeit einfahren, um wenigsten noch auf das Podium zu kommen. Doch zweimal blieb die Säge hängen, womit der Traum vom Podium endgültig zerplatzt war. Seine Zeit von 22.36 Sekunden war zwar ordentlich, allerdings weit unter seiner Bestzeit von 17 Sekunden.

Bei der abschließenden Disziplin, dem „Standing Block Chop“, konnte Paul Bieber sein Frust nochmals komplett rauslassen – mit durchschlagendem Erfolg: 43,24 Sekunden standen am Ende zu Buche, es war die zweitschnellste Zeit des Tages und eine neue persönliche Bestzeit, die der Röthenbach hackte.

Zahlreiche Krankheiten sorgten im Laufe der Saison dazu, dass er nicht wie gewohnt sein Pensum trainieren konnte. Als Ausrede möchte er das jedoch nicht so stehen lassen. „Ich war körperlich fit und habe schon beim letzten Cup bewiesen, dass ich wieder oben mitspielen kann.“ Allerdings darf der junge Familienvater nicht lange den Kopf hängen lassen.

Denn schon am 1. September startet Bieber in einem starken internationalen Feld beim Kettlitz-Lumberjack Cup in Rennertshofen bei Ingolstadt. Und für 2019 plant der Westallgäuer, bei den Profis der Stihl Timbersports Series an den Start zu gehen.