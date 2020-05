Offene Stalltür: Showpferde im Sommerquartier

An Pfingsten öffnet Zirkusdirektor Elmar Kretz die Stalltüren seines Sommerquartiers: Von Samstag, 30. Mai, bis Montag, 1. Juni, können Gäste des Adlers in Oberreute durch die Stallgasse schlendern und dem Team beim Training über die Schulter schauen, heißt es in einer Ankündigung.

„Biergarten mit Einblick in die Welt der Showpferde - eine kleine Alternative zum Pfingsturlaub“, formuliert Elmar Kretz das ungewöhnliche Angebot so das Schreiben weiter. Den vielen Fans des Ravensburger Weihnachtscircus hatte er schon lange einen Besuch im Showpferdestall und versprochen. Jetzt zeigt der Pferdetrainer den Alltag seiner 14 treuen Begleiter. In den Boxen und auf dem Trainingsgelände im Freien übers Pfingstwochenende Pferderassen aus aller Welt zu sehen: Araber, Lusitanos, Andalusier und freche Ponys üben im Außenbereich spielerisch die Lektionen – vom Jungpferd bis zum Showprofi. Der Weg durch die breite Stallgasse führt direkt zum Freiluft-Gelände. Vor dem Allgäuer Bergpanorama sehen die Gäste immer wieder Pferde in Lockerungsübungen, im Muskelaufbau und beim Üben von Lektionen. Einen festen Terminplan gibt es nicht.

Auch sei das Training nicht vergleichbar mit einer Pferdeshow, betont der Direktor des Ravensburger Weihnachtscircus. „Wir feilen täglich einfühlsam an der Kommunikation mit unseren Showpferden. Wer Lust hat, darf uns dabei gerne – mit Abstand – dabei zuschauen.“