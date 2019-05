„Nicht alles Alte über den Haufen werfen“

Bereits am 3. Juni beginnt die neuformierte Handball-Mannschaft der SG Argental mit der Saisonvorbereitung. Für Trainerin Stefanie Raaf, eine ehemalige Oberliga-Handballerin und bisherige Trainerin der Seesterne des TV Kressbronn, steht die anspruchsvolle Aufgabe an, aus zwei Mannschaften eine zu machen: Die Seesterne aus Kressbronn gehen in der SG Argental auf, insgesamt sechs bisherige Seesterne bilden mit neun bisherigen Argentalerinnen die erste Mannschaft in der Handball-Landesliga. Stefanie Raaf übernimmt das Amt in Argental von Uwe Bittenbinder. Im Gespräch mit Thomas Schlichte erklärt die Sportpsychologin, wie sie ihre neue Position angehen wird.

Frau Raaf, freuen Sie sich schon auf Ihre neue Aufgabe als Trainerin der SG Argental?

Ich freue mich natürlich sehr auf die neue Aufgabe in einem sehr guten Umfeld. Die SG Argental ist strukturell ein sehr gut geführter Verein, das habe ich schon bei unseren ersten Treffen wahrgenommen. Die junge Vorstandschaft um Corina Günthör und Tanja Ruetz ist sehr engagiert – und das in allen Belangen. Eigentlich war mein Plan, etwas kürzer zu treten und nach sieben Jahren beim TVK eine Handballpause einzulegen. Aber als die Anfrage kam, die neue Mannschaft zu trainieren, musste ich nicht lange nachdenken. Deshalb bin ich glücklich, dass ich mich ab der kommenden Saison in diesem Team und in dieser Handballfamilie einbringen kann und darf.

Was trauen Sie sich und Ihrer neuen Mannschaft denn in der kommenden Spielzeit zu?

Die SGA-Mädels hatte ich bei einem Spiel zuvor schon einmal gesehen und wusste natürlich, dass in dieser Mannschaft ein großes Potential steckt. Auch war mir klar, dass Uwe (Bittenbinder, Anmerkung der Redaktion) dort einen Top-Job macht und ich eine Mannschaft übernehmen kann, die ich mit meiner Trainer-Philosophie und meinen Werten, die ich mitbringe, sehr gut weiterentwickeln kann.

Wie sieht denn das Gesicht der Mannschaft zur kommenden Hallenrunde aus?

Wir werden mindestens einen 14er-Kader bei den Damen 1 haben. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig in der Landesliga. Vor allem aber auch ist das für einen optimalen Trainingsbetrieb essentiell.

Sie werden manches von Herrn Bittenbinder übernehmen, aber auch viel Neues einbringen?

Ich werde versuchen, den Mädels der SGA den Übergang von Uwe zu mir so einfach wie möglich zu machen. Und das auch, weil ich selbst als Spielerin damals in Weingarten in der Baden-Württemberg-Oberliga ein einschneidendes Erlebnis bei einem Trainerwechsel hatte.

Genauer bitte!

Du kannst nicht kommen und alles Alte über den Haufen werfen, sondern du solltest die Arbeit deines Vorgängers als Fundament integrieren. Deshalb war ich auch bei Uwe in einem Training mit dabei und habe mich mit ihm ausgetauscht. Das war mir wichtig. Wie schon erwähnt, hat er sehr gute Arbeit geleistet und auf diesem Fundament werde ich versuchen, meine Trainerphilosophie aufzusetzen und dann ins Feintuning zu gehen.

Wie würden Sie sich und Ihre Arbeit charakterisieren?

Als Trainerin lege ich sehr viel Wert auf die körperliche Fitness, aber auch auf die mentale Frische beziehungsweise das Mindset. Das heißt, mit welcher Einstellung beziehungsweise Haltung gehe ich in entscheidende Situationen. Als Sportpsychologin liegt mir dieser Bereich natürlich auch sehr am Herzen aber nicht nur der, sondern vor allem das Team selbst. Du kannst in einer Mannschaftssportart am meisten als Team erreichen. Heißt: Die Teamentwicklung bei dieser Fusion wird auch im ersten Jahr wichtig für alle sein. Diese Teamentwicklung sehe ich nicht nur innerhalb der Damen 1, sondern übergreifend bis zu den Damen 3.