Neuwahlen bei der Jungen Union im Kreisverband Lindau

Im Sommer fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen sowohl des Kreisverbandes als auch der beiden angehörigen Ortsverbände der Jungen Union in Scheidegg statt. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger sowie der Scheidegger Bürgermeister Ulrich Pfanner.

Nach kurzen Grußworten gab die Kreisvorsitzende Jasmin Sommerweiß einen Rückblick über die Tätigkeiten und Aktivitäten der JU. Sie blickte dabei auf zwei Jahre zurück, die besonders geprägt waren. So stellte der Kreisverband bei den Kommunalwahlen 2020 erstmals eine eigene Liste für den Kreistag mit 30 jungen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für ihre Heimat und die Region engagieren. Ganz nach dem Motto „Unsere Zukunft? Da wollen wir mitmischen“, will die JU den Landkreis fit für die junge Generation machen. Mit einer dreiköpfigen Fraktion ist die JU schließlich in den Kreistag eingezogen. Diese Entwicklungen weiter auszubauen, nimmt die JU als Fahrplan für die kommenden zwei Jahre mit.

Im Anschluss an den Bericht fanden die Neuwahlen des Kreisvorstandes und der beiden Ortsvorstände statt. Hierbei wurde die Lindauer Stadträtin und Kreisrätin Jasmin Sommerweiß als Kreisvorsitzende einstimmig wiedergewählt.

Der neue Kreisvorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende: Jasmin Sommerweiß; Stv. Vorsitzende: Philip Baumgärtner, Marcus Rotter, Dominik Kling und Ralf Arnold; Schatzmeister: David Börner; Beisitzer: Luca Mack, Petra Deubel, Florian Sommerweiß, Nicolas Becker, Johanna Fäßler, Bianca Fäßler, Martin Kiderle, und Veronika Pfanner; Schriftführer: Johannes Pfanner und Silvan Börner.

Neuerungen gab es an den Spitzen beider Ortsverbände. Der Ortsverband Westallgäu wird zukünftig von der Kreisrätin Veronika Pfanner geführt. Sie ist 26 Jahre alt und macht ein duales Studium der nachhaltigen Energiesysteme. Der 18-jährige Florian Sommerweiß übernimmt den Ortsverband Bayerischer Bodensee. Er absolviert derzeit eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration in Lindau. Besonders wichtig ist beiden, junge Menschen mehr für Politik zu begeistern, sie aktiv einzubeziehen und so den Landkreis auch für die junge Generation lebenswert mitzugestalten.

Zusammensetzung Ortsvorstand Westallgäu: Vorsitzende: Veronika Pfanner; Stv. Vorsitzende: Ralf Arnold und Petra Deubel; Schatzmeister: Johannes Pfanner; Beisitzer: Johanna Fäßler und David Saule; Schriftführer: Marcus Rotter.

Zusammensetzung Ortsvorstand Bayerischer Bodensee: Vorsitzende: Florian Sommerweiß; Stv. Vorsitzende: Dominik Kling; Schatzmeister: Martin Kiderle; Beisitzer: Silvan Börner und Philip Baumgärtner; Schriftführer: Luca Mack.

Die neuen Vorstände freuen sich auf die zukünftige Arbeit!