Neun-Tage-Programm für die Gäste in Scheidegg

Die sonst im Frühjahr stattfindenden Glutenfrei-Wochen in Scheidegg wurden coronabedingt in den Herbst verschoben und finden jetzt etwas verkürzt von Sonntag, 31. Oktober, bis Sonntag, 8. November, statt. Die Gemeinde lädt zöliakiebetroffene Gäste und deren Angehörige in dieser Zeit zu glutenfreien Urlaubstagen ein.

Auf die Besucher wartet eine neuntägiges Programm: Eine Fünf-Gänge-Genusswanderung am Dienstag, 3. November, führt von Wirt zu Wirt. Weitere Wanderungen laden zum Besuch des Baumwipfelpfads Skywalk Allgäu, des Reptilienzoos oder des Bauernhofs Hölzer ein. Ein Ausflug bringt Interessierte nach Bregenz mit einem Stadtrundgang und anschließendem Besuch einer Ölmühle. Ebenso stehen mehrere Kochkurse wie etwa glutenfrei Brotbacken oder ein Kässpätzle-Kochkurs auf dem Programm. Für die kleinen Urlauber gibt es am Sonntag, 31. Oktober, einen Halloween-Backkurs. Vorträge für eine bessere Entspannung sowie Meditationen und Bogenschießen ergänzen das Angebot, erklären die Veranstalter.

Am Freitag, 6. November, wird zu einem Abend mit musikalischer Begleitung ins Kurhaus geladen. Der zöliakiebetroffene Showkoch Marcus Beran serviert glutenfreie Burger und Döner. Und auch während den restlichen Tagen steht der glutenfreie Genuss im Zentrum, denn verschiedene Restaurants und Cafés servieren ihren Gästen an allen Tagen speziell zusammengestellte herzhafte Gerichte, aber auch süße Kuchen und Torten, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Infotag am Samstag, 7. November, soll ein Highlight und etwas Besonderes für die Besucher sein. An diesem Tag können die Gäste gemeinsam bei einem Brunch von 10 bis 14 Uhr mit dem zöliakiebetroffenen Koch Marcus Beran in den Tag starten und Backwaren wie Pancakes sowie Weißwürste mit Laugengebäck genießen. Ab 11 Uhr finden parallel in den Räumlichkeiten des Kurhauses Vorträge und Koch- sowie Backshows statt.