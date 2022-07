Mülltonnenwerfer beschädigt Autos

Am vergangenen Wochenende wurde von einem bislang unbekannten Täter von dem Fußweg, der von der Grundschule in Richtung Brennterwinkel führt, eine Restmülltonne genommen und über eine dortige Hecke geworfen. Das meldet die Polizei. Was der oder die Täter dabei vermutlich nicht bedachten, waren die dort geparkten Fahrzeuge im Innenhof eines dortigen Gewerbes, die durch das „Wurfgeschoss“ beschädigt wurden.

Da am Wochenende auch das Stadtfest in Lindenberg stattfand, ist es nicht ausgeschlossen, dass weitere Personen den Vorfall mitbekommen haben. Die Polizei Lindenberg bittet etwaige Zeugen sich persönlich oder unter der Rufnummer 08381/92010 zu melden.