Mit negativem Test zum Einkaufen

Erst Testen, dann Einkaufen: Da die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Lindau zwischen 100 und 200 liegt, dürfen Kunden Einzelhandelsgeschäfte nur mit Termin und einem negativen Corona-Test betreten. Die Leistungsgemeinschaft Lindenberg (LG) möchte im Stadtgebiet ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung stellen. In Lindenberg bietet die Raphael-Apotheke Antigen-Tests an. Die Apotheke ist seit Februar Mitglied der LG. Daniel Haisermann, Vorstandsmitglied der Leistungsgemeinschaft, fragte bei den Inhabern an, ob es genügend Tests gebe. „Die Raphael-Apotheke stellt ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung, um alle Anfragen möglichst zeitnah abarbeiten zu können. Es ist schön, dass wir uns da gegenseitig unterstützen“, findet Haisermann.

Einmal pro Woche können sich Kunden in der Apotheke kostenlos testen lassen. „Etwa eine viertel Stunde später kriegen sie das Ergebnis per E-Mail oder vor Ort“, sagt Haisermann. In dieser Zeit könnten beispielsweise Einkäufe beim Bäcker erledigt werden, wozu es derzeit keinen negativen Corona-Test bedarf. Mit einem negativen Ergebnis können Kunden 24 Stunden lang in vielen verschiedenen Läden einkaufen gehen. Eine vorherige Anmeldung ist nötig. Haisermann sieht dabei noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: „Mit einem negativen Corona-Test kann man sicherlich auch mit einem guten Gewissen seine Angehörigen im Rahmen der zulässigen Vorschriften besuchen“, sagt er.

Neben Einkaufen mit einem negativen Corona-Test bieten Lindenberger Geschäfte nach wie vor auch Click&Collect an. Vorbestellte Waren können an der Ladentür abgeholt werden. Dafür ist kein negativer Test erforderlich. Welche Geschäfte in Lindenberg Click&Collect anbieten, ist auf der Internetseite www.lindenberg-erleben.de aufgelistet.

Schnelltest Kunden, die in der Raphael-Apotheke einen Schnelltest machen wollen, können im Internet unter www.testzentrum-lindenberg.de einen Termin vereinbaren.