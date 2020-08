Massive Sachbeschädigungen in Lindenberg am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Sowohl von Freitag auf Samstag als auch in der darauffolgenden Nacht auf Sonntag ist es zu Sachbeschädigungen von bisher unbekannten Täter gekommen. Die Polizei Lindenberg sucht nun nach Zeugen für beide Vorfälle.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden laut Polizeibericht im ehemaligen Feriendorf am Nadenberg an zwei Häusern die Fensterscheiben eingeschlagen. Außerdem beschädigten die bislang unbekannten Täter auch diverse Möbel. Der Gesamtsachschaden betrage etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lindenberg unter Telefon 08381 / 92010 entgegen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden laut Polizei in der Steinstraße und Heinrich-Brauns-Straße in Lindenberg zwei Laternen durch eine Gruppe von Jugendlichen beschädigt. Eine Fahndung nach der Gruppe im Nahbereich verlief negativ. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dieser Tat oder der Tätergruppe geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/92010 zu melden.