Mann stirbt an schweren Stichverletzungen

Ein 56-jähriger Mann ist im Landkreis Lindau an schweren Stichverletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gemeinsam am frühen Sonntagmorgen mit einem 42-Jährigen und dessen Lebensgefährtin in einer Wohnung in Lindenberg. Dort soll es zu den lebensgefährlichen Stichen mit einem spitzen Gegenstand gekommen sein. Der 42-Jährige gilt als Tatverdächtiger. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Seine Lebensgefährtin hatte die Polizei informiert. Bei den beiden Männern handelte es sich um kasachische Staatsangehörige.

