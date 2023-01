Männer und Tenöre bieten Ohrwürmer, Chansons und Gassenhauer

Das A-Cappella-Ensemble Männer und Tenöre ist am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Alten Turnhalle in Heimenkirch zu Gast. Mit ihrem neuen Programm auf den Pfaden der Comedian Harmonists präsentiert Männer und Tenöre (kurz MuT) mit gewohnt ironischer Lässigkeit launige Lieder und Ohrwürmer, Chansons und Gassenhauer. Die befrackten Männer Alexander Matt, Markus A. Stürzenhofecker und Matthias Johler sowie die Tenöre Thomas Mentzel, Johannes Preus und Thomas Waldherr versprechen einen unterhaltsamen Abend mit vielen überraschenden Wendungen. Karten im Vorverkauf gibt es beim Männerchor Heimenkirch, Josef Fink, Telefon 08381/81163, Winfried Wolf, Telefon 08381/948686, Philipp Kegel, Telefon 08381/4232.