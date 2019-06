Losamol rockt im Stadtpark Lindenberg

Das Lindenberger Parknachtfestival geht in die nächste Runde. Zusammen mit dem Jugendhaus Lindenberg organisiert das Kulturamt wieder ein Open-Air im Stadtpark. Mehrere Musiker und Bands spielen von 16 Uhr bis Mitternacht auf der Bühne im Lindenberger Stadtpark.

Eine der größten lokalen Bands steht als Erste auf der Bühne: die Big Band des Gymnasiums Lindenberg. Auch die Band Fire Ants from Uranus kommt aus der Region. Sie machen einen astronomischen Mix aus Punkrock und Punkpop mit Rock’n’Roll-Attitüde. Eine etwas weitere Anreise haben die Jungs von JET 8, die extra aus Prag in den Stadtpark kommen und Brass-Punk und Ska mitbringen.Die Band 9bar sorgt für eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und Funk. Als Headliner stehen in diesem Jahr Losamol auf dem Programm, die mit ihrer Mischung aus Mundart und Reggae überregional für frischen Wind sorgen. Mit halb Allgäu, halb Jamaika steht Losamol für Party und groovige Vibes.