Lob für Kommunen und Kreis, Tadel für den Freistaat

Seit 17 Jahren ist Friedhold Schneider als Kreisbrandrat (KBR) erster Feuerwehrmann im Landkreis. Zum 1. Juni gibt er das Amt ab. Jetzt hat er bei der Jahresdienstversammlung der Kommandanten in Weiler, die zugleich Jahresversammlung des Kreisfeuerverbandes ist, Bilanz nicht nur für die vergangenen zwölf Monate, sondern über den gesamten Zeitraum seiner Tätigkeit als KBR gezogen

Obgleich zahlreiche Redner auf eine spätere offizielle Verabschiedung von Schneider verwiesen, gab es am Ende doch eine erste Ehrung für ihn: Der Kreisfeuerverband (KFV) Ravensburg verlieh ihm aufgrund der jahrelangen guten und intensiven Zusammenarbeit die Ehrennadel.

Aufgrund der langen gemeinsamen Grenze zwischen den Kreisen Ravensburg und Lindau seien die Feuerwehren von beiden Seiten häufig zusammen im Einsatz, so der Vorsitzende des KFV Ravensburg, Michael Otto. Gemeinsam mit Kreisbandmeister Oliver Surbeck verlieh er Schneider die Ehrennadel.

Dankesworte gab es in der Versammlung auch vom Bürgermeister von Weiler-Simmerberg, Karl-Heinz Rudolph, für die „tolle Arbeit“, die Schneider für die Feuerwehr geleistet habe – auch wenn wir dafür öfter auf ihn im Rathaus verzichten mussten“. Dort ist Schneider noch bis zum Frühjahr als Leiter des Ordnungsamtes tätig. Der Leiter der Polizeiinspektion Lindenberg, Christian Wucher, nannte Schneider einen „sehr intensiven Verbindungspartner zwischen den Einsatz-Einheiten“. Und für den Bezirksfeuerwehrverband lobte der Oberallgäuer Kreisbrandrat Michael Seger Schneider als „innovativen Macher, der die Kameraden nie aus den Augen verloren hat“.

Schneider selbst zog eine kurze Bilanz für 2018. 1429 Alarmierungen gab es bei den 27 Feuerwehren im Landkreis, sechsmal waren die Aktiven dabei mit Todesfällen konfrontiert. Die Zahl der jährlichen Einsätze habe stets geschwankt, so Schneider. In seinem ersten Jahr als KBR waren es nur 1105, 2010 dagegen 1580. Grund für höhere Einsatzzahlen waren stets Unwetter-Ereignisse. So deutet sich an, dass 2019 ein extremes Jahr wird: Die starken Schneefälle zu Jahresbeginn sorgten bereits für 530 Alarmierungen.

Erfreulich aus Sicht von Schneider: Die Zahl der aktiven Feuerwehrler im Landkreis ist von 1437 im Jahr 2003 auf aktuell 1723 gestiegen. Nachwuchswerbung sei ein ständiges Thema, ebenso die Integration von Frauen in die Feuerwehren – derzeit sind es 80. 17 neue Feuerwehrhäuser und Anbauten sind zwischen 2002 und 2018 im Landkreis entstanden, gebaut wird derzeit in Oberreute und die Planungen in Maierhöfen, Ellhofen, Maria-Thann und Wohmbrechts sind weit fortgeschritten. Im gleichen Zeitraum sind 61 neue Fahrzeuge in Dienst gestellt worden. Kommunen und Landkreis seien rund um den Brandschutz also sehr engagiert, lobte Schneider. Umso deutlicher brachte er seine Enttäuschung über den Freistaat zum Ausdruck. Der sei bei der Ölsperre für den Bodensee in der Pflicht. Bereits 2014 habe er eine Ersatzbeschaffung für die 40 Jahre alten Sperren eingefordert. Feuerwehren und Technisches Hilfswerk stünden bereit, den Bodensee als Trinkwasserspeicher zu schützen - „aber wir brauchen auch die Hardware dazu“. Das Thema griff auch Landrat Elmar Stegmann auf und sprach von einem „Trauerspiel“. Der Freistaat behandle den Bodensee wie einen „gemeindlichen Baggersee“. Tatsächlich handele es sich um ein internationales Gewässer, für das die Verantwortung nicht bei Gemeinden und Landkreis liege, „sondern selbstverständlich beim Freistaat“. (owi)