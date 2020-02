Lindenmayer ist Jugendmeister im Slalom

Der Nachwuchs-Skifahrer Felix Lindenmayer ist zum zweiten Mal deutscher Jugendmeister geworden. Dieses Mal schnappte sich das Talent des TSV Heimenkirch den U18-Titel im Slalom. Lindenmayer wurde außerdem deutscher Vizejugendmeister im Super-G.

Am Regionalzentrum Götschen (Berchtesgaden) wurden heuer die internationalen deutschen Jugendmeisterschaften der Herren im Super-G durchgeführt. Die Startzeit war ungewöhnlich früh am Tag. Das Rennen begann bereits um 7.30 Uhr, um die einigermaßen guten Bedingungen trotz des warmen Wetters noch auszunutzen. Mit einer sehr couragierten Fahrt über die anspruchsvollen Wellen und Sprünge platzierte er sich mit nur 0,09 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz und errang somit den Vizemeistertitel im Super-G, heißt es in einer Mitteilung.

Am vergangenen Wochenende fanden die deutschen Jugendmeisterschaften im Slalom am Waldkopf auf dem Sudelfeld (Bayrischzell) statt. Am Start waren 72 Teilnehmer aus elf Nationen. Mit zwei sauberen Läufen im gut besetzten internationalen Starterfeld erreichte Lindenmayer den 19. Platz im Gesamtklassement. Mit diesem Ergebnis sicherte er sich den Sieg in der Altersklasse U18 und darf sich neuer deutscher Jugendmeister im Slalom nennen.