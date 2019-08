Der Verkehrsunfall am Freitagsabend auf der B311 nahe des Ortsausgangs Worndorf hat weitreichende Folgen. Noch immer ist der Bereich, an dem ein Auto und ein Sattelzug kollidierten und dann in Flammen aufgingen, gesperrt. Die Polizei gibt auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt, dass dies wohl noch bis Montagmittag etwa 13 Uhr so sein wird. Zu stark sei die Fahrbahn beschädigt worden. Eine Umleitung ist eingerichtet.

