Lindenberger Adventslichter leuchten auf

Der Lindenberger Adventsmarkt öffnet seine Tore, am Samstag, 7. Dezember, ist es wieder soweit. Der Markt findet vor der Kulisse der Stadtpfarrkirche in der Goethe- und Rathausstraße statt und heißt seine Besucher ab 12 Uhr willkommen. So kann der Besuch des Wochenmarktes noch mit dem Weihnachtsmarkt verbunden werden und an den vielen kulinarischen Ständen gleich ein adventliches Mittagessen ausgesucht werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Über 30 Vereine, soziale Einrichtungen sowie gewerbliche Anbieter werden von 12 Uhr bis 20 Uhr ihre Speisen und Getränke, Geschenk- und Dekorationsartikel sowie Selbstgebasteltes anbieten. Höhepunkt wird auch in diesem Jahr der Besuch des Nikolaus um 17 Uhr sein, der für jedes Kind eine kleine Leckerei dabei hat.Für Kinder sind darüber hinaus Kutschfahrten sowie ein Bastelzelt geboten, in dem die Kinder Lebkuchenherzen garnieren können. Über die Mittagszeit wird Stockbrot über dem Feuer gegrillt und ein kleiner Streichelzoo mit Esel und Ziegen wartet auf die kleinen Besucher.

Neu ist in diesem Jahr die Lindenberger Adventsmarkt-Tasse. Sie wird zentral am neuen „Tassen-Stand“ gegen Pfand ausgegeben und kann dann an allen Glühwein-Ständen befüllt werden.

Bummeln ist nicht nur auf dem Adventsmarkt möglich, sondern auch in den Lindenberger Geschäften, die durchgehend von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben.

Der Adventsmarkt wird musikalisch umrahmt von der Sing- und Musikschule Lindenberg, den TSZ-Musikanten, der JuKa Lindegg sowie von Alphornbläsern und den Turmbläsern der Stadtkapelle Lindenberg.