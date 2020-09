Liebherr-Aerospace in Lindenberg begrüßt 40 Auszubildende

Insgesamt 40 junge Erwachsene haben am 1. September ihre Ausbildung bei der Liebherr-Aerospace in Lindenberg begonnen. Die Auszubildenden werden in den nächsten Jahren die Abteilungen durchlaufen und Erfahrung in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen Industriekaufmann, Industriemechaniker, Fachlagerist, Oberflächenbeschichter und Werkstoffprüfer sammeln, teilt das Unternehmen mit. „Wir möchten jungen Erwachsenen die Chance auf eine Ausbildung ermöglichen und legen großen Wert auf die eigene Ausbildung unserer qualifizierten Fachkräfte“, sagt die Leiterin der gewerblichen Ausbildung bei der Liebherr-Aerospace Tanja Stadler. Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn im Jahr 2021 sind bereits jetzt möglich.