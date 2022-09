Kulturtage in Lindenberg laden zum Lachen und Träumen ein

Lichterzauber und poetisches Theater, magische Momente und mitreißende Musik, wortgewaltige Stimmen und Kinderfantasien: das sind die Kulturtage im Herbst in Lindenberg vom 15. September bis 16. Oktober. Lachen, staunen, versinken, sich berühren lassen und genießen – das möchten die Veranstalter den Zuschauerinnen und Zuschauern der Programmreihe ermöglichen und dafür haben sie großartige Künstlerinnen und Künstler auf den Kulturboden und in die Stadt eingeladen, heißt es in einer Vorschau.

Den Auftakt am Donnerstag, 15. September, macht ein Filmabend mit dem Kinoclub Filmriss. Gezeigt wird „Leander Haußmanns Stasikomödie“. Auf diesen schwarzhumorigen Streifen folgt am Freitag, 23. September, die Museums- und Einkaufsnacht, die in diesem Jahr mit poetischem Theater aufwartet. Das Theater Anu baut auf dem Museumsplatz ein begehbares Lichterlabyrinth auf, in dem man auf poetische Theaterszenen trifft. Und wer nach Theater und Bummeln noch Hunger hat, kann sich kulinarisch auf dem Streetfood-Markt verwöhnen lassen. Der Musikvagabund und Soundtüftler Martin Kälber stellt dann am Donnerstag, 29. September, sein neues Album „InSightOut“ vor, bevor Lars Redlich am Freitag, 1. Oktober, seinen musikalischen Angriff auf die Lachmuskeln startet.

Der Evergreen der Kulturtage – der Poetry Slam – steht dann am Mittwoch, 6. Oktober, auf dem Programm. Für Kinder haben die Veranstalter die ImproShow „Sterne & Staubsauger“ im Angebot, wo das kleine Publikum die Regie über den Nachmittag übernimmt. Von Meisterklasse ist die Show „Zauber & Comedy“ von TOPAS am Donnerstag, 14. Oktober. Der Illusionist gehört zu den besten Magier der Welt und hat auch noch Witz. Bei ihm gibt es augenzwinkernde Leichtigkeit statt mit Hightech kaschiertes Abrakadabra. Den Abschluss macht dann ein Abend, bei dem Hören und Schmecken eine genussvolle Kombination eingehen: Zu klassischen Kunstliedern serviert der Künstler Stefan Hör seine Braukunst.

Karten und Informationen gibt es bei der Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, Telefon 08381/9284310, und online unter www.lindenberg.de.