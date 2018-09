Klangperformance unter Wasser

Der Augsburger Gitarrist Stefan Barcsay wird am Samstag, 29. September, um 19.30 Uhr im Franziskushof in Maierhöfen eine Klangperformance mit Neuer Musik spielen.

Auf dem Programm stehen dabei laut Ankündigung Werke, die in fast zenbuddistischer Weise angelehnt an einen Text des Darmstädter Komponisten Alois Bröder quasi beispielhaft die Situation unter Wasser (Sul Fondo...) beschreiben. Dazu zählen unter anderem zum Beispiel das „Di Bagian Bawah Am Grunde“ des Schlagzeugers Stefan Blum oder „Meeresstille“ des jungen Münchner Komponisten Johannes X. Schachtner der dem gleichnamigen Klavierlied von Franz Schubert nachspürt. Der Tenor Markus Kimmich wird als besonderer Gast, begleitet von Stefan Barcsay, zwei Lieder von Franz Schubert singen, die in den zeitgenössischen Werken verarbeitet sind.