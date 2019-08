Käsefest: Lindenberg wird zur Schlemmermeile

Produzenten und Hersteller von Käse und Gourmetwaren aus vielen europäischen Ländern finden sich beinahe schon traditionell am letzten Augustwochenende im Westallgäu ein. Dann nämlich findet das internationale Käse- und Gourmetfest in Lindenberg statt.

Mit mehr als 80 Teilnehmern zählt das Käse- und Gourmetfest zu den größten und vielfältigsten Festen seiner Art, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung. Zum diesjährigen Fest am Freitag und Samstag, 29. und 31. August, hätten Hersteller aus Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden sowie Produzenten aus Italien, Spanien, Griechenland, Ungarn und Irland ihr Kommen zugesagt.

Bürgermeister Eric Ballerstedt und Lindenberger Böllerschützen eröffnen das Fest am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr. Nach einer traditionellen Einlage der „Lindenberger Alphornbläser“ spielt ab 15.30 Uhr der „Musikverein Herisau“ aus dem schweizerischen Appenzell. Vor der Stadtpfarrkirche in der Goethestraße sorgen ab 16 Uhr „Die Vier Stadelmusikanten“ für Stimmung sorgen. Auf die Besucher warten unterschiedliche Verkostungen und Informatives von erfahrenen Genussexperten zur Herstellung der angebotenen Käse- und Gourmetwaren.

An beiden Festtagen stehe zum Beispiel der erfahrene Käse- und Weinsommelier Michael Bode von der Genuss-Werkstatt in Lindau Rede und Antwort. Geöffnet hat die Käse- und Gourmetmeile am ersten Tag von 15 bis 20 Uhr. Musikalisch heizen am Freitagabend ab 19 Uhr die „Allgäu Feager“ unter dem Motto „Volxmusik und Partypower live“ mit traditionellen Polkas und aktuellen Charts auf dem Stadtplatz ein

.Nach der Eröffnung des zweiten Festtags durch verschiedene „Hoheiten des guten Geschmacks“ lockt die Gourmetmeile am Samstag bereits ab 10 Uhr in die Lindenberger Innenstadt. Musikalisch begleitet die „Imperial Jazzband“ mit Dixie-Sound den Frühschoppen auf dem Stadtplatz. Ab 10.30 Uhr laden elf Betriebe des Vereins Allgäuer Käsestraße zum Besuch eines Schaukäsens in der Goethestraße ein. Die Käsermeister gewähren interessierten Besuchern bis zur Mittagszeit einen aufschlussreichen Einblick in die traditionelle Käseherstellung im Kupferkessel. Verkosten lassen sich die Allgäuer Käse im neu geschaffenen Käse-Biergarten vor der Stadtpfarrkirche.

Ab 12.30 Uhr dreht sich dann am Samstag alles um das Thema Barbecue und Grill. Timo Ferdinand und Christian Fritzsche, Grillmeister der Weber Grillakademie am See in Langenargen, zeigen Tricks. Unterstützt werden sie von der T-Bone-Manufaktur aus Kressbronn, die sich intensiv mit der Fleischveredelung durch den Dry-Aging-Prozess beschäftigt. Unter dem Motto „Cheef“ kombinieren die Grill-Experten Fleisch und Käse aus dem Allgäu. Probieren inklusive.

Moderne und traditionelle Blasmusik gibt es dann ab 14.30 Uhr mit den „TSZ Musikanten“ vor dem Rathaus. Ab 16 Uhr spielt die Cover-Band „Musikuss“ in der Goethestraße vor der Stadtpfarrkirche bevor ab 19 Uhr die Tanzband „Air Bubble“ Stimmung auf dem Stadtplatz macht.

Das Programm der beiden Festtage werde abgerundet durch die „Hoheiten des guten Geschmacks“, die „Lindenberger Alphornbläser“, interessante Gourmet- und Kombinationsverkostungen sowie spannende Interviews mit Genussexperten, heißt es in der Ankündigung weiter. Für die kleinen Gäste gibt es kostenfreie Rundfahrten im Ziegengespann, ein Kinderkarussell sowie ein Spielebereich betreut durch den Kinderschutzbund Lindenberg.