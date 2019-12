Junge Union stellt erstmals Kreistagsliste auf

Versammlungsleiter Johann Deil sprach von einem „historischen Abend“: Erstmals in ihrer 71-jährigen Geschichte stellt die Junge Union (JU) im Landkreis Lindau eine eigene Liste für die Kreistagswahl am 15. März 2020 auf. Acht Frauen und 22 Männer bewerben sich um ein Mandat. Sie sind zwischen 18 und 34 Jahre alt – und damit allesamt jünger als alle derzeit 60 Mitglieder des Kreistages. An der Spitze stehen die JU-Kreisvorsitzende Jasmin Sommerweiß (Lindau) und Marcus Rotter (Weiler-Simmerberg), der Sohn des langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten Eberhard Rotter.

Die JU stehe nicht für eine „Klientelpolitik“ stellte Deil, der stellvertretender JU-Bezirksvorsitzender ist, klar. Und auch die Kreisvorsitzende der JU, Jasmin Sommerweiß, unterstrich, dass die JU-Kandidaten im Kreistag zwar „Akzente als junge Generation“ setzen, sich aber insgesamt allen anstehenden politischen Themen widmen wollen. Vorbereitet habe sich die JU in den letzten Jahren mit zahlreichen politischen Aktivitäten, so Sommerweiß. Gespräche mit Landrat Elmar Stegmann habe es gegeben, ein Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge fand statt und Gespräche haben die JU-Mitglieder mit Vertretern der IHK zur Ausbildungssituation im Landkreis und der GKWG zum Thema Wohnraum geführt. Zuletzt stand die Landwirtschaft bei einer Klausur im Mittelpunkt. Mit anderen christdemokratischen Jugendorganisationen rund um den Bodensee ist der 95 Mitglieder zählende JU-Kreisverband zudem in Kontakt. Als „aktive Stimme der Jugend“ will sich die JU etablieren, so die Kreisvorsitzende. Klares Ziel sei es, den Kreistag zu verjüngen.

Für Landrat Elmar Stegmann ist klar: Bei der anstehenden Kreistagswahl „wird sich das Feld verengen“. Denn neben der JU treten auch die Linke und „eine andere Gruppierung am rechten Rand“, so Stegmann mit Blick auf die AfD, erstmals an. Bislang arbeite der Kreistag fraktionsübergreifend gut zusammen. Stegmanns Wunsch: „In diesem Geiste sollte es weitergehen“. Er freue sich, wenn „noch mehr frische, junge Ideen Einzug in den Kreistag halten“.

Bei der Nominierung war auch CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner anwesend. Auch er begrüßte die eigene Liste des Unionsnachwuchses. Sie zeige: „Junge Menschen haben Interesse an der Politik“. Zudem stehe ein JU-Liste für Nachhaltigkeit, denn es gelte, die Projekte für Weichen zu stellen, die die nächsten Jahrzehnte prägen.

Die Nominierung zog Deil in wenigen Minuten souverän durch: Am Ende standen 13 Ja-Stimmen der 13 Wahlberechtigten. Auf die Reihenfolge der Liste hatten sich die Kandidaten im Vorfeld verständigt, sodass eine Blockwahl stattfand.